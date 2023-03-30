عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في رمضان.. تناول هذه الأطعمة يمنحك طاقة خلال اليوم

تناول هذه الأطعمة
تناول هذه الأطعمة يمنحك طاقة خلال اليوم

مع شهر رمضان يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب و الأرهاق خلال فترة الصيام مما يجعل البعض يشعر بالخمول، لذا فهناك بعض الأطعمة التي تمدك بالطاقة طوال اليوم.
هناك العديد من أنواع الطعام التي تمنحك طاقة دائمة؟ وتساعدك على الصيام دون الشعور بخمول و تعب خلال شهر رمضان.


أطعمة تمنحك الطاقة في رمضان


زبادي يوناني


يمكن أن يكون الزبادي اليوناني وجبة خفيفة ممتازة للمساعدة في تزويدك بالطاقة طوال اليوم،  "يعتبر الزبادي اليوناني طعامًا مثاليًا لإبقائك نشيطًا ، ويحتوي على البروتين لإشباعك لساعات"،  "أقترح 2٪ بدلاً من النوع الخالي من الدهون للمساعدة على إبقائك ممتلئًا،  يمكنك أيضًا إضافة التوت الغني بالألياف واللوز المقطّع ، والذي يحتوي على دهون صحية.


أنه نظرًا لأن معظم الزبادي يحتوي بشكل طبيعي على الكربوهيدرات ، "فإنه يوفر زيادة الطاقة من الكربوهيدرات مع تأثير مستدام من البروتين ، لأن البروتين يساعد على هضم الكربوهيدرات بشكل أبطأ ، ضمان تدفق مستمر للطاقة ".


سلمون


هذه السمكة غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومنع التقلبات ، وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، توفر أوميغا 3 لجسمك طاقة مفيدة ، بالإضافة إلى فوائد لصحة القلب والعين والدماغ.


تونة


التونة تعد خيارًا رائعًا آخر، يمكن للأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة أن تعطي طاقة مستدامة طوال اليوم بسبب المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. كما تساعد هذه الدهون الصحية على تنظيم مستويات الأنسولين وتقليل الالتهابات في الجسم ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتحسين الصحة البدنية والعقلية بشكل عام.

الكينوا


الكينوا من الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات والتي يمكن أن تمنحك طاقة صحية ومستدامة، وهو شيء يمكنك دمجه في أي وجبة خلال اليوم، "الكينوا عبارة عن كربوهيدرات معقدة غنية بالألياف والبروتين ، وتوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة طوال اليوم ، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب ، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ودعم الصحة العامة.


توفر الحبوب الكاملة دفعة من الطاقة من خلال الكربوهيدرات الصحية ، وتساعد الألياف على هضم الكربوهيدرات بشكل أبطأ ، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، وبالتالي الحفاظ على الطاقة".


الموز


هو غذاء آخر غني بالكربوهيدرات الصحية ، والبروتينات ، وفيتامينات ب ، مما يجعلها الخيار الأفضل لإطلاق طاقة مستدامة وبطيئة، يوفر السكر الطبيعي في الفاكهة دفعة فورية للطاقة ، بينما تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم للحصول على طاقة تدوم طويلاً إلى جانب ذلك ، تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة أيضًا على الحفاظ على مستويات الطاقة ومنع التعب.
في الواقع ، وجدت دراسة نُشرت في PLoS One أن السائقين الذين تناولوا موزة قبل ركوب الدراجة لفترة طويلة يتمتعون بطاقة وتحمل أكثر استدامة مما كانوا عليه عندما تناولوا مشروبًا سكريًا.


 المكسرات والبذور


عندما تكون جائعًا وتحتاج إلى زيادة في الطاقة ، يقترح أخصائيو التغذية لدينا بعض المكسرات ، لأن هذه الوجبات الخفيفة "توفر إطلاقًا بطيئًا للطاقة طوال اليوم ، وتبقيك متيقظًا وحيويًا"
تحتوي المكسرات على البروتين والدهون الصحية والألياف - مزيج مثالي للحفاظ على الشعور بالشبع ومنع تذبذب السكر في الدم، جميع المكسرات رائعة ، لكن الجوز يحتوي أيضًا على دهون أوميغا 3 الصحية للقلب."


المصدر: eatthis

رمضان الصيام أطعمة تمنحك الطاقة في رمضان أنواع الطعام زبادي يوناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أخبار الأهلي.. موليكا يقترب والخطيب على أجهزة التنفس وأندرلخت يراقب نجم الأحمر

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم | ما تأثير ارتفاع الدولار عليه مستقبلًا؟

موضوعات متعلقة

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

بدون تعب وإرهاق.. نصائح لصيام شهر رمضان بصحة جيدة

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

واخده حقن عشان تبيض.. إطلالات أثارت الجدل لـ سارة نخلة بعد هجومها على ياسمين عز

طريقة عمل البلح الناشف بمذاق لا يقاوم

أسعار إطلالات ياسمين صبري في إعلان رمضان 2023 تثير الجدل| أرقام صادمة

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن 5 قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

جريمة بشعة في رمضان.. شاب يقتل ابن عمه بالبحيرة| تفاصيل

أعلى سعر لـ الدولار اليوم الخميس 30-3-2023

إيلون ماسك وقادة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي

أمران لا يكتمل ثواب الصيام إلا بهما .. وزير الأوقاف يكشف عنهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. تناول هذه الأطعمة يمنحك طاقة خلال اليوم

طريقة عمل العرقسوس| أحلى وأرخص من الشارع

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعى كوبرا..اعرف السر

علامات تحذيرية من السرطان تظهر في المرحاض| احذر

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ