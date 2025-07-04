انفجار ضخم في محطة وقود شرق روما.. وإصابات خطيرة بين المصابين

شهدت العاصمة الإيطاليةروما، اليوم الجمعة، انفجارًا هائلًا في محطة وقود تقع في حي شرقي المدينة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم ثلاثة على الأقل في حالة حرجة جراء إصابتهم بحروق بالغة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية ودولية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الانفجار وقع في محطة توزيع للوقود بأنواعه، بما في ذلك البنزين، الديزل، والغاز النفطي المُسال (LPG)، في شارع "فيا دي جوردياني"، حيث دوّى صوته في أرجاء العاصمة، مثيرًا حالة من الهلع بين السكان.

وأظهرت صور نُشرت عبر صحيفة "روما توداي" سحابة كثيفة من الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من موقع الحادث، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تعمل على إخماد الحريق وتأمين المنطقة.

وأعلنت شركة النقل العام في روما (آتاتش) إغلاق محطة مترو "تيانو" القريبة من موقع الانفجار، تنفيذًا لتعليمات السلطات الأمنية، في إطار الإجراءات الاحترازية والتأمينية.

وبحسب آخر المعلومات المتاحة، ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 9 أشخاص، بينما تتواصل عمليات الإجلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط متابعة من الجهات المختصة.