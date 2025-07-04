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الأزهر: صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب عام كامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأزهر: صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب عام كامل

السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
إسراء صبري

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن يوم عاشوراء يحمل فضلًا عظيمًا وفرصة حقيقية لمغفرة الذنوب والتقرب إلى الله، مشددًا على أهمية صيامه واتباع سنة النبي محمد ﷺ في التوسعة على الأهل والفقراء.

وأشار عرفة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إلى أن النبي ﷺ قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله»، موضحًا أن هذا اليوم يوافق ذكرى نجاة نبي الله موسى عليه السلام من بطش فرعون، وقد أمر النبي بصيامه شكرًا لله.

وأوضح عضو مركز الفتوى أن شهر الله المحرَّم من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها الحسنات وتُغلّظ فيها السيئات، ما يمنح يوم عاشوراء مكانة خاصة بين الأيام الفاضلة في التقويم الإسلامي.

وأضاف أن من السنن التي أقرّها النبي في هذا اليوم ما يُعرف بـ"سنة التوسعة"، مستشهدًا بحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ: *«من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته»*، لافتًا إلى أن الصالحين كانوا يذبحون ويوزعون الطعام والحلوى، ويُكثرون من الإنفاق على أسرهم في هذا اليوم المبارك.

الأزهر يوم عاشوراء الفقراء فرعون عاشوراء

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