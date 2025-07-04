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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاشوراء.. معجزة موسى وسنة نبوية يحييها المصريون كل عام

الاحتفال بعاشوراء
الاحتفال بعاشوراء
أ اش أ

من صور فضل الله عز وجل على عباده ولطفه بهم، أن منحهم أيام مباركة لأداء الطاعات وتعظم بها الحسنات والأجر وتكفر بها السيئات، ومنها يوم "عاشوراء" في العاشر من محرم، الذي شهد معجزة كبرى لنبي الله موسى عليه السلام؛ حين نجاه الله وقومه وشق طريقا لهم في البحر للنجاة ، ثم أطبقه على فرعون وجنوده فغرقوا وهلكوا.

ويعد صيام يوم "عاشوراء" سنة مؤكدة عن الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم الذي لحق سيدنا موسى عليه السلام بصيام هذا اليوم شكرا لله تعالى على نجاته.

وعن الموروث الديني المتعلق بيوم عاشوراء، قال المؤرخ محمد الشافعي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن حديث "ابن عباس" يوضح أنه بعد هجرة سيدنا محمد من مكة ووصوله إلى المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وبسؤال عن السبب علم أنه يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من أعدائهم، فقال الرسول أنا أحق بموسى من اليهود وصام يوم عاشوراء طوال حياته وأمر الصحابة بصومه، وفي العام الأخير من حياته كان ينوي صيام التاسع والعاشر من شهر محرم. 

وأوضح الشافعي أنه في التراث الديني هناك عدد كبير من الوقائع منسوبة ليوم عاشوراء، منها أنه اليوم الذي تاب الله فيه على سيدنا آدم، والذي رست فيه سفينة سيدنا نوح على جبل بعد الطوفان، فصام سيدنا نوح هذا اليوم شكرا لله على وصول سفينته بسلام، ويوم خروج سيدنا يونس من بطن الحوت، وخروج سيدنا يوسف من الجب، كما أنه اليوم الذي رد لسيدنا يعقوب فيه بصره حين ألقوا عليه لباس سيدنا يوسف، إضافة إلى أن سيدنا عيسى ولد ورفع في هذا اليوم.

وحول العادات التي يمارسها المصريون في عاشوراء، قال المؤرخ محمد الشافعي إنه إلى جانب صيام هذا اليوم العظيم وفضله والتعبد فيه والتقرب إلى الله عز وجل، يحتفل المصريون بهذا اليوم من خلال الطعام أيضا، وهي عادة من التراث الفاطمي بأن ترتبط الاحتفالات والمناسبات والأعياد بأنواع معينة من الطعام، ويحرص المصريون حتى اليوم على إعداد العاشوراء من القمح والحليب والسكر، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية.

ومن فضائل صيام يوم عاشوراء أيضا، أنه يكفر صغائر ذنوب السنة التي قبله لقول رسول الله "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، كما أن الصدقة فيه تعادل صدقة سنة، فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن "من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه فكأنما تصدق بسنة".

عاشوراء موسى المحرم

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