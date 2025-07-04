حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادثًا أليمًا أسفر عن مصرع شابين في مقتبل العمر، وذلك أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد أمام مركز شرطة طوخ. ووفقًا للمعاينة الأولية، فإن الشابين كانا يحاولان عبور المزلقان قبل مرور القطار، إلا أن قطارًا قادمًا من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية صدمهما بقوة، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

الضحايا: لاعب ناشئ وشاب في مقتبل العمر

وأسفر الحادث عن وفاة يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد 2009، والذي يُعد من أبرز عناصر قطاع الناشئين بالنادي، بالإضافة إلى شاب آخر يُدعى يوسف أبو النصر. وقد أحدث نبأ وفاة الشيمي صدمة وحزنًا كبيرًا في الأوساط الرياضية والشعبية، خاصة أنه كان يتمتع بموهبة واعدة ومستقبل رياضي مبشر.



تحرك فوري من الجهات المعنية

فور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت مباشرة التحقيقات. كما أمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث واستدعاء شهود العيان لمعرفة تفاصيل الواقعة بدقة.

دعوات لتأمين المزلقانات ومنع تكرار الكارثة





أثار الحادث المأساوي موجة من الغضب والحزن بين المواطنين، مطالبين بضرورة تأمين مزلقانات السكك الحديدية وتشديد الرقابة على حركة القطارات والمزلقانات، لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.





ولا تزال الجهات المختصة تتابع التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة ملابسات الحادث المؤلم.



