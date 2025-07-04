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سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر أكبر سعر جرام ذهب في مصر مع أول معاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

أغلي سعر جرام ذهب اليوم 

وتضمن أغلى جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم 

ووصل آخر تحديث سجله سعر أكبر جرام ذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و5302 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب اليوم 

وأظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ في محلات الصاغة.

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مع نهاية تعاملات أمس الخميس في محلات الصاغة المصرية المختلفة.

سعر الذهب اليوم في الصاغة اليوم

وبلغ متوسط ارتفاع سعر جرام الذهب نحو 35 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيه للبيع و5302 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و 4640 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3960 جنيه للبيع و 3977 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3080 جنيه للبيع و 3093 جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

بلغ أوقية الذهب نحو 3333 دولار للبيع و 3334 دولار للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.12 ألف جنيه للشراء.

استقرار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، الثالث من يوليو ، مع إعلان أمريكا التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري قي أمريكا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف 0.1% إلى 3364.4 دولار للأونصة.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيهاستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. وعيار 24 يسجل 5343 جنيه

استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيواستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام، وهي عاشر أكبر شريك تجاري لأمريكا.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعرفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز، فيما لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في أميركا هبط 33 ألف وظيفة في يونيو، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.

توقعات الذهب

هذا ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو بانخفاض من 139 ألفاً في مايو ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتتوقع السوق حالياً خفض معدل الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر وديسمبر .

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