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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيار 21 الآن.. سعر الذهب والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025 يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين، بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل تذبذب السوق العالمية.

سعر الذهب الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314.25 جنيه للبيع، 5285.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4871.5 جنيه للبيع، 4845.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها للبيع، 4625 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3985.75 جنيه للبيع، 3964.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3100 جنيه للبيع، 3083.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2657.25 جنيه للبيع، 2642.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه للبيع، 37000 جنيه للشراء.

سجل سعر أونصة الذهب نحو 3345.28 دولار للبيع، 3344.99 دولار للشراء.

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سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 49.52 جنيه للبيع، و49.38 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 49.51 جنيه للبيع، و49.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 49.51 جنيه للبيع، و49.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 49.51 جنيه للبيع، و49.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.50 جنيه للبيع، و49.40 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 49.50 جنيه للبيع، و49.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 49.50 جنيه للبيع، و49.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.51 جنيه للبيع، و49.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ نحو 49.49 جنيه للبيع، و49.39 جنيه للشراء.

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