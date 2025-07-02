أسعار الذهب في مصر تتحرك عرضيًا وترقب لقرار الفائدة

يتداول سعر الذهب المحلي حالياً في تحركات عرضية بدون وضوح في الاتجاه بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر الصرف، الأمر الذي يدفع الذهب المحلي إلى التغير بشكل طفيف منذ جلسة الأمس.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4635 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4640 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 4640 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4645 جنيها للجرام.



التحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي ناتجة عن التذبذب في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي دفع السعر إلى التحرك بحياد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري القادم بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير، وذلك يساهم في استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الذهب وهي حركة السعر العالمي وتحركات سعر الصرف التدريجية.

توقعات أسعار الذهب

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ترامب الجديد المتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

لم يتمكن الذهب العالمي يوم أمس اختراق المستوى 3350 دولارا للأونصة ليتراجع السعر اليوم بشكل طفيف ويتداول تحت هذا المستوى في ظل حركة عرضية للسعر بسبب تداول مؤشر الزخم بشكل حيادي.

أما عن السعر المحلي:

يستقر الذهب المحلي عيار 21 حالياً تحت المستوى 4650 جنيها للجرام في محاولة لاكتساب الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى ولكن عدم وضوح الاتجاه حالياً يفتح الباب أمام المزيد من التحركات العرضية.