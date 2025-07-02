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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة المصرية تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين، في مقابل اتجاه بيعي للعرب والأجانب، ما أسهم في دفع السوق نحو المنطقة الخضراء.

وسجلت قيمة التداولات اليوم 5.2 مليار جنيه، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى 2.338 تريليون جنيه، وسط أداء إيجابي للقطاعات القيادية وعلى رأسها العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

أداء المؤشرات في البورصة المصرية اليوم

سجل مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليغلق عند 32820 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والعقارات.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.5%، ليغلق عند 40781 نقطة، وهو المؤشر الذي يوازن بين الشركات بغض النظر عن حجمها السوقي.

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.35% ليغلق عند 14740 نقطة، وهو المؤشر الذي يعكس إجمالي العائد على الاستثمار في الأسهم المدرجة، بما في ذلك التوزيعات النقدية.

صعود قوي للأسهم الصغيرة والمتوسطة

شهدت الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءً قويًا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.25%، مغلقًا عند 10006 نقاط، وهو ما يعكس تحسن شهية المخاطرة لدى الأفراد والمستثمرين المحليين.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند 13498 نقطة، مدفوعًا بأداء إيجابي لأسهم القطاعات الصناعية والخدمية.

مؤشر الشريعة الإسلامية يرتفع

واصل مؤشر البورصة للشريعة الإسلامية أداءه الإيجابي، حيث ارتفع بنسبة 0.63% ليغلق عند 3422 نقطة، مستفيدًا من مكاسب أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

البورصة مؤشرات البورصة ارتفاع جماعى

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