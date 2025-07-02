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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 2-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4640  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5302 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37120 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم  الأربعاء 2-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.50  جنيه للبيع و49.40 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.47 جنيه للبيع، و58.34  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.15 جنيه للبيع، و67.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.20 جنيه للبيع، و13.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.31 جنيه للبيع، و161.93 جنيه للشراء.


وكشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الدول شهدت ارتفاعا كبيرا في معدل درجة حرارة سطح البحار والمحيطات، مضيفا أن ذلك نتج عن تغير المناخ.

ارتفاع الأمواج  2.25 متر على البحرين المتوسط والأحمر
وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط، خلال آخر 48 ساعة، جاء بعد إنذار بحري أكد على حدوث ارتفاع في الأمواج، وذلك نتيجة نشاط الرياح بشكل طبيعي وأدى إلى ارتفاع الأمواج بنسبة وصلت إلى 3 أمتار.

الأرصاد: توقعنا سقوط الأمطار بسبب منخفض جوي
وتابع الدكتور محمود القياتي، أن سقوط الأمطار في عدد من المناطق بالقاهرة، جاء بعد رصد حدوث منخفض جوي في طبقات الجول العليا على مناطق شمال الجمهورية، مع تكون السحب ببعض المناطق.

وذكر: تم تفعيل غرفة الأزمات عبر صور الأقمار الصناعية ووجود سحب ركامية على مناطق في القاهرة، متوقعا ارتفاع الأمواج على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، في الحدود الآمنة بين 2 و2.25 متر وهذه النسبة ليست مقلقة في عمليات الصيد، وقد تكون النسبة مقلقة في بعض الشواطئ.                                        

وأوضح: ما تم تداوله بأن الموجة الحارة مفتعلة، عبر موجات كهرباء مغناطيسية عار  تماما من الصحة، وغير علمي، وأن ما يحدث الآن أمر طبيعي.

أسعار الذهب الدولار سعر الدولار الأرصاد درجات الحرارة

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