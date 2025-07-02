فرص عمل ذهبية بالضبعة النووية| 1787 وظيفة برواتب مجزية ومزايا كاملة.. التقديم متاح

في دفعة قوية لسوق العمل، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب ضمن مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح.

هذه الفرص، التي وُصفت بـ"الذهبية"، تأتي بمزايا غير مسبوقة وتفتح آفاقًا واسعة أمام الكوادر الفنية المصرية للمشاركة في أحد أبرز المشروعات القومية.

أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، بمحافظة مطروح، وتتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.



وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل:771 وظيفة حداد مسلح، 513 وظيفة نجار مسلح، و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"،و111 وظيفة فورمجى...وأشار إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط الآتي:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaFp5HxuSBhalVyZnqgTENFOO2xkD4pRUYD6l5CPv_ZWSzA/viewform?pli=1

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن الآتي:

-راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، إضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا.

كما تتضمن المزايا: مواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت هبة أحمد أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر..وقالت أن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025 ،ولمدة أسبوعين.