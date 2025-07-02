أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2-7-2025

استقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025 بعد ارتفاع الذهب بالاسواق المحلية أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاع بالأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ومقارنة بختام تعاملات ختام أول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4640 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، لتسجل نحو 3338 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2 يوليو

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3977 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2 يوليو

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4640 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



الذهب عيار 24 اليوم 2 يوليو

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5303 جنيهات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.120 جنيه.