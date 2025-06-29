سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

يستمر استقرار سعر أشهر جرام ذهب مع بداية تداولات اليوم الأحد الموافق 29-6-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل جرام ذهب

وجاء سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

سجل سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مع بدء تعاملات اليوم، ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب اليوم

تراجع الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء أمس. .

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و5268 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيهات للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و3951 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و3073 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولارا للبيع و 3274 دولارا للشراء.

الذهب في اسبوع

شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوى عند 3255 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3383 دولارا للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3274 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

وخلال يوم الجمعة الماضي، وسَّع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولارا للأونصة، وهو يعد إغلاقا سلبيا قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.

وتقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين كل من إيران والكيان الصهيوني عمل هذا تقليل الطلب على الملاذ الآمن وشجع المستثمرين على البدء بعمليات البيع لجني الأرباح للذهب.

وفي الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع.

كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية.

وتعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن.

ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لـ 5 جلسات متتالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.