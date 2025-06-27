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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 27-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارا على مستوى محلات الصاغة المصرية مع اقتراب إغلاق التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق 27-6-2025.

سعر عيار 21 اليوم

فقد  جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا، ما يقارب من 50 جنيها في المتوسط مع اغلاق تداولات اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيها للشراء.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وفقد جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو 50 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأعلى قيمة نحو 5257 جنيها للبيع و 5285 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3942 جنيها للبيع و4964 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 الأدنى فئة نحو 3066 جنيها للبيع و3083 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3276 دولارا للبيع و3277 دولارا للشراء.

سعر عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيها للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

وانخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، وذلك مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لإنهاء حرب استمرت 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، ما أثر سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3316 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3358 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

بدأت عملية تسعير الذهب تفقد قدرا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر على سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التهدئة الحالية بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران قد دخل حيز التنفيذ وطلب من الجانبين عدم انتهاكه. وأعلن رئيس وزراء الكيان أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار.

تسبب هذا الإعلان في ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

يأتي هذا التطور بعد أيام من قصف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وردت إيران يوم الاثنين بشن هجمات صاروخية على القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.

واليوم نشهد بوضوح ابتعاد المستثمرين عن استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب والبحث عن فرص للمخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

سعر عيار 21 سعر عيار 24 اليوم مال واعمال سعر جرام الذهب اليوم اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

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