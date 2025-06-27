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سعر الذهب مساء اليوم 27-6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 27-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر نحو 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-6-2025، داخل محلات الصاغة المصرية منذ نهاية تداولات أمس.

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو  5342 جنيها للبيع و 5371 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4675 جنيها للبيع و 4700 جنيها للشراء

وبلغ سعر سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4007 جنيها للبيع و 4028 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3116 جنيها للبيع و 3133 جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.4 ألف جنيه للبيع و 37.6 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3330 دولار للبيع و 3331 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصة العالمية

وانخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل اتفاق وقف اطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3281 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3284 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.5% وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

و فشل الذهب يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة ليعود إلى الهبوط بشكل حاد اليوم ويكسر مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة ثم يكسر منطقة المستوى 3300 دولار للأونصة.

تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن.

 ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.

يكشف تحليل جولد بيليون أن التهدئة الحالية في التوترات في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يخففان من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويدفعان أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض.

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