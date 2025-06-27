تعرف على أسعار الذهب .. الأرصاد تعلن ارتفاعات جديدة بدرجات الحرارة | أخبار التوك الشو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:





عيار 21 يسجل 4695 جنيها..تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.





موسم الهند الموسمي السبب| الأرصاد تعلن ارتفاعات جديدة بدرجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهل ستنكسر موجة الطقس الحار أم لا.





تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



شبورة صباحية وارتفاع في الرطوبة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 8 شهداء وعددا من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.





الهجرة النبوية..محطة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من مكة إلى المدينة، بل شكلت نقطة تحول تاريخية أسست لميلاد الدولة الإسلامية على أسس راسخة من العقيدة والتخطيط والمساواة.





الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر

أكدت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، رضوى هاشم، أن الوزارة أعدّت برنامجًا ضخمًا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، يتضمن أكثر من 200 فعالية ثقافيةتسبب جفاف وتؤثر على القلب..خبير تغذية يحذر من مشروبات الطاقة

قال كريم جمال، خبير التغذية، إن مشروبات الطاقة تعد من أخطر المشروبات التي يمكن أن نتناولها، متابعا: مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وتحمل على القلب والدورة الدموية.