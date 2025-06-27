الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج حافل في أنحاء مصر

أكدت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، رضوى هاشم، أن الوزارة أعدّت برنامجًا ضخمًا للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، يتضمن أكثر من 200 فعالية ثقافية، بالإضافة إلى 84 فعالية أخرى في مختلف القطاعات، موزعة على القاهرة والمحافظات، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي الوطني والهوية الثقافية.

و أوضحت هاشم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن وزارة الثقافة حرصت هذا العام على بدء الاحتفالات مبكرًا، من خلال افتتاح مواقع ثقافية جديدة، قام بافتتاحها وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد. ولفتت إلى أن هذه الافتتاحات شملت مواقع ذات رمزية كبيرة، خاصة في مناطق مثل سيناء، التي تحمل قيمة وطنية وتاريخية كبرى في وجدان الشعب المصري.

وأشارت رضوى هاشم، إلى أن الفعاليات هذا العام تمتد من الأسبوع الجاري وحتى 10 يوليو المقبل، وتشمل عروضًا موسيقية، مسرحية، ومعارض فنية، إضافة إلى ندوات تثقيفية، وفي إطار البرنامج، تستعد دار الأوبرا المصرية لتقديم عرض مميز تحت عنوان «ليلة في حب مصر»، يشارك فيه نخبة من فناني الأوبرا، وذلك على خشبات المسارح التابعة للأوبرا، لتكون رسالة فنية وطنية تعبّر عن روح المناسبة.

