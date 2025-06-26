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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العامة لقصور الثقافة: افتتاح بيت ثقافة بئر العبد ليراعي احتياجات الأجيال الجديدة.. فيديو

وزير الثقافة
وزير الثقافة
البهى عمرو

أعلن الكاتب الصحفي محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن افتتاح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بيت ثقافة مركز بئر العبد بعد تطويره ورفع كفاءته، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار ناصف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة شملت عدة مواقع أخرى بمحافظة شمال سيناء، من بينها بيت ثقافة قاطية، وبيت ثقافة النجيلة، ومكتبة الطفل والشباب، وقصر ثقافة العريش. 

وأضاف أن هذه المنشآت تم تجهيزها لتقديم خدمات ثقافية وفنية متنوعة تشمل مكتبات عامة ومكتبات للطفل، ونوادي لتكنولوجيا المعلومات، ومراكز للورش الفنية والفنون التشكيلية، ومرافق للعروض المسرحية.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن خطة التطوير تراعي احتياجات الأجيال الجديدة، من خلال توفير بنية تكنولوجية حديثة، تشمل مراكز تكنولوجيا معلومات مجهزة بأحدث الأجهزة، بالتوازي مع إطلاق تطبيق رقمي يحمل اسم "توت"، يضم محتوى تفاعلياً للأطفال مثل القصص المصورة ومجلات قطر الندى، التي يتم تحميلها بشكل دوري على التطبيق.

وأشار ناصف إلى أن التطبيق يشهد تفاعلاً ملحوظاً من الأطفال داخل مصر وخارجها، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، بما يعكس أهمية المحتوى الثقافي العربي الرقمي، والجهود المبذولة لاتاحته على نطاق دولي.


 

قصور الثقافة وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو شمال سيناء

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