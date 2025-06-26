ثقافة القاهرة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بفعاليات فنية وثقافية متنوعة

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة، من خلال فروعها المختلفة بالقاهرة، تأكيدًا على الدور الحيوي للثقافة في تعزيز قيم الانتماء الوطني، واستعادة روح الثورة في وجدان الشعب.

احتفالية بقصر ثقافة مصر الجديدة

شهد قصر ثقافة مصر الجديدة انطلاقة مميزة للفعاليات، حيث أحيت فرقة كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة المايسترو عادل بولي، احتفالية وطنية قدمت خلالها مجموعة من الأغنيات التي تمجد الوطن وتعزز الانتماء، مثل: يا حبيبتي يا مصر، يا بلادي، قادرين نعملها.

كما استضافت المكتبة العامة لقاءً مفتوحًا ألقت خلاله ثناء غالي، أخصائي الثقافة العامة، محاضرة عن ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أنها ثورة شعبية حقيقية أعادت للدولة المصرية هويتها وقرارها السيادي، ورفضت الاستبداد والتقسيم المجتمعي.

وفي السياق نفسه، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "30 يونيو.. ثورة إنقاذ" بنادي السينما بالقصر، قدم سردًا تفصيليًا للأحداث التاريخية، مدعومًا بشهادات من شخصيات سياسية وثقافية بارزة، مع إبراز دور القوات المسلحة في دعم إرادة الشعب.

أمسية شعرية وندوة فكرية

وتحت إشراف د. شرقاوي حافظ، أقيم لقاء ثقافي بنادي أدب مصر الجديدة بعنوان "الثورة وأثرها على المجتمع"، تناول فيه الأدباء والمثقفون الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة 30 يونيو، وتخللت اللقاء فقرات شعرية وطنية احتفت بالثورة وتضحيات المصريين.

كما أُقيمت ورش فنية متنوعة بقسم الفنون التشكيلية، منها ورشة رسم عن الثورة، ومعرض فني يضم لوحات تذكارية للفنانتين سمر أسامة وديانا منير.

فعاليات للأطفال بمكتبة جمعية مصر للثقافة والتنمية

وفي إطار اهتمام الهيئة بثقافة الطفل، نُظم يوم ثقافي فني بمكتبة الطفل بجمعية مصر للثقافة والتنمية بمنطقة السلام، قدّمت خلاله د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، لقاءً عن أهمية ترسيخ حب الوطن والانتماء في نفوس الأطفال، وربط مفاهيم التنمية والتقدم بمكتسبات ثورة يونيو، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات.

كما أكدت الكاتبة الصحفية فوزية الباز، عضو اتحاد كتاب مصر، في كلمتها، أن صمود الشعب وتكاتفه يشكلان السند الحقيقي لقواتنا المسلحة في مواجهة التحديات.

وتضمنت الفعاليات أيضًا تنفيذ عدد من الورش الإبداعية مثل ورشة تنورة تراثية، ورسم على الوجوه، وأشغال يدوية للأطفال، إضافة إلى حوار توعوي حول "أهمية المياه"، بالتعاون مع شركة مياه السلام.

برنامج شامل في جميع المحافظات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ برنامج وطني شامل يستمر لمدة أسبوع ويستهدف مختلف الفئات العمرية في جميع المحافظات، من خلال أكثر من 200 فعالية، تشمل معارض كتب، وورش إبداعية، وأمسيات شعرية، وعروض فنية تراثية، وأنشطة موجهة للأطفال.

ويأتي هذا البرنامج تعزيزًا لدور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية، وتوثيق ذاكرة ثورة 30 يونيو، واستعادة لحظة التلاحم الشعبي حول هدف بناء دولة مدنية حديثة.

