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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة صباحية وارتفاع في الرطوبة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، إلى جانب ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشبورة تتكون نتيجة ارتفاع الرطوبة مع هدوء حركة الرياح، وتبدأ في الظهور من الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما حدث مؤخرًا في القاهرة الكبرى حيث وصلت الرؤية في بعض المناطق لأقل من 1000 متر.

وأضافت أن الشبورة الصيفية تختلف عن نظيرتها الشتوية، حيث تتلاشى سريعًا مع شروق الشمس، وغالبًا لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، باستثناء المناطق المنخفضة أو القريبة من المسطحات المائية، منوهة بأهمية الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات وتشغيل كشافات الشبورة لزيادة وضوح الرؤية.

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تصل إلى 95% على السواحل الشمالية، و85% في القاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى الإحساس بدرجات حرارة فعلية أعلى من المُسجلة، فمثلًا درجة حرارة 33 مئوية قد يشعر بها المواطن كأنها 39 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد خلال الأيام الثلاثة المقبلة طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار في معظم الأنحاء، خاصة محافظات جنوب الصعيد التي قد تتجاوز فيها درجات الحرارة 41 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيًا، إلا أن الإحساس بالحرارة يظل مرتفعًا بسبب الرطوبة.

ووجهت عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الحر، أبرزها:

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

* الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية واستخدام المراوح أو وسائل التبريد.

* ارتداء قبعات أو استخدام مظلات أثناء التنقل نهارًا.

* الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

* خفض حرارة الجسم بانتظام لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

وأكدت أن هذه الإرشادات مهمة لضمان سلامة المواطنين في ظل الظروف الجوية الحالية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

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