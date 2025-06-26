حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية بينما يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الادارية 37 23

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 34 22

وادى النطرون 37 22

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 23

بورسعيد 31 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 38 24

نخل 36 16

كاترين 33 15

الطور 33 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 20

السلوم 33 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 26

حلايب 35 27

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 22

أبوسمبل 40 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 41 28

الرياض 44 30

المنامة 39 32

أبوظبى 39 30

الدوحة 43 33

الكويت 48 33

دمشق 38 20

بيروت 29 24

عمان 35 22

القدس 32 21

غزة 29 23

بغداد 46 29

مسقط 35 31

صنعاء 31 17

الخرطوم 42 30

طرابلس 32 23

تونس 36 24

الجزائر 28 20

الرباط 36 20

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 17

إسطنبول 35 22

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 37 29

جاكرتا 33 24

بكين 30 22

كوالالمبور 35 24

طوكيو 31 24

أثينا 39 28

روما 36 22

باريس 29 19

مدريد 37 22

برلين 23 14

لندن 27 18

مونتريال 19 12

موسكو 17 09

نيويورك 21 18

واشنطن 28 23

نواكشوط 29 22

أديس أبابا 23 13