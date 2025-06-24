الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس .. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:





إيران: لن نتنازل عن حقنا في الطاقة النووية السلمية



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن إيران أكدت رفضها التام لأي تنازل عن حقها غير القابل للنقاش في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إشارة إلى استمرار تمسكها بخياراتها النووية في ظل التوترات الإقليمية.



إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في طهران



عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارين في طهران.



رئيس وزراء لبنان يدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل ودعم لإعادة الإعمار



قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من لبنان، إن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تحدث خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة عن ضرورة فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من النقاط المحتلة في الجنوب اللبناني.

وأكد سلام أهمية دعم لبنان في جهود إعادة الإعمار ومواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من نقص حاد في الطاقة ويبحث عن بدائل بالتعاون مع قطر.



إعلام إسرائيلي: ترامب يتحدث مع نتنياهو الآن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الآن.

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.



ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.



ارتفاع واضح في نسب الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس



كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: “بدأنا فعلا بالشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في البلاد، حيث نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتلا هوائية شديدة الحرارة”.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد في ارتفاع نسب الرطوبة، ما سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع هدوء حركات الرياح، مؤكدا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية ولكن نسب الرطوبة تزيد من الشعور بالحرارة.



عوض تاج الدين: أفريقيا تعاني من مشكلات صحية ومصر تستطيع الدعم

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك تحديات صحية كبيرة نعاني منها في القارة الأفريقية، وأن هذا الأمر تم الحديث عنه في كل نسخة من نسخ المؤتمر السابقة.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الـ" ai" الذكاء الاصطناعي موجود من عام 1970، وأكثر قطاع شارك فيه الذكاء الاصطناعي كان قطاع الصحة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي سيستفيد كثيرا، من الذكاء الاصطناعي، ولكن لن يقلل من القدرات البشرية في القطاع الصحي، وأنه من خلال هذا المؤتمر نؤكد أن مصر تستطيع أن تدعم أفريقيا بالكثير بخصوص المجال الطبي.

وأوضح أنه في فترة فيروس كورونا، كانت خير دليل على قدرة مصر في حل الكثير من المشكلات الصحية بالقارة، وأن أفريقيا تعاني الكثير، وهناك مشكلات صحية غير محدودة، وهناك نقص في الأدوية والكوادر الطبية، ومصر قادرة على دعم ذلك، ومصر لديها قدرات كبيرة.

وطالب أن يكون هناك تعاون من أجل دعم أفريقيا، من أجل حل المشكلات في أفريقيا.



مسئول أفريقي: القارة السمراء تصنع 1% من الأدوية المستخدمة بها

ألقى الدكتور راجي تاج الدين نائب المدير عام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كلمة نيابة عن الدكتور جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال انطلاق مؤتمر أفريقيا للصحة 2025 المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.