إيران: لن نتنازل عن حقنا في الطاقة النووية السلمية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن إيران أكدت رفضها التام لأي تنازل عن حقها غير القابل للنقاش في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إشارة إلى استمرار تمسكها بخياراتها النووية في ظل التوترات الإقليمية.

خبير كازاخستاني بالطاقة النووية: فوردو منشأة إيرانية صعبة التقييم بعد الهجوم نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: لا يوجد أي خوف على مصر بعد ضرب منشأت نووية إيرانية باحث روسي: موسكو تدعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

رسالة حاسمة للمجتمع الدولي

ويأتي هذا التصريح كرسالة واضحة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية، بأن طهران لن تقبل بتقليص برامجها النووية السلمية تحت أي ضغوط سياسية أو أمنية.

إيران: إسرائيل قصفت مواقع داخل أراضينا بعد وقف إطلاق النار

أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، واتهم متحدث باسم القيادة العسكرية الإيرانية تل أبيب بشن غارات حتى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت صواريخ قادمة من إيران بعد ساعتين ونصف من بدء سريان وقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للاتفاق.

ونفى اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إطلاق أي صاروخ باتجاه إسرائيل خلال الساعات الأخيرة.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن ما وصفته بـ"ادعاءات إسرائيل" تهدف إلى إحداث ازدواجية بين الميدان والدبلوماسية، متسائلة عن توقيت هذه المزاعم بعد ساعات فقط من إعلان التهدئة.