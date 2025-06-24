إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في طهران

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارين في طهران.



وأضافت وسائل إعلام إيرانية، أن مدينة بابلسر بشمال البلاد تتعرض لهجوم إسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا بالقرب من طهران.

وكشفت منصة “أكسيوس” الصحفية الأمريكية الشهيرة عن مسئول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقًا.

ونقلت “أكسيوس” عن مسئول إسرائيلي: “نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران، ونتنياهو أبلغ ترامب أن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف”.

وصرح ترامب ثالثة وقال: “إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران”.

لكن وسائل إعلام إيرانية أفادت بانفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه بعد إعلان ترامب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في إيران، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد محادثة ترامب مع نتنياهو تمت مهاجمة هدف رمزي في إيران.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية: “انتهى الأمر ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم سماع دوي انفجارين في طهران شمالها”.