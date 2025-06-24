ترامب يؤكد: لا خرق للهدنة وطائرات إسرائيل ستؤدي التحية لإيران.. ونتنياهو يحرجه

كشفت منصة أكسيوس الصحفية الأمريكية الشهيرة عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقًا.

ذكرت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران، و نتنياهو أبلغ ترامب أن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار.

أردفت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف.

صرح ترامب ثالثة وقال: إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران.

لكن وسائل إعلام إيرانية أفادت بانفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية أنه بعد إعلان ترامب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في إيران فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه بعد محادثة ترامب مع نتنياهو تم مهاجمة هدف رمزي في إيران.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية: انتهى الأمر ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ فيما قالت وسائل إعلام إيرانية أنه تم سماع دوي إنفجارين في طهران شمالها.