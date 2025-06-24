إلقائها القنابل انتهاك جسيم.. ترامب يوجه توبيخًا نادرًا لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران ولا عن سير الأمور".

وتابع الرئيس الأمريكي: قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا.. ولست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقًا أيضًا لست راضيا عن إسرائيل".

وأكد ترامب: "أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم.. وأقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن.. وما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته".

وقال ترمب: الأمور تتحسن في الشرق الأوسط وإسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء.

وأردف ترامب: "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".

وذكر ترمب: بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل.. أقول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".