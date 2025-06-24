إيران: القوات المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القوات المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء ومستعدة للرد الحاسم في حال أي اعتداء.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان له :

يقظة المقاومة والقدرة على تحديد اللحظة المناسبة وتضامن الشعب الإيراني ووحدته هزم الاستراتيجية الرئيسية للعدو.

وأضاف : بوعي شعبنا وصمود قواتنا وقيادتنا الحكيمة انتصرنا انتصاراً أجبرنا فيه العدو على قبول الهزيمة ووقف عدوانه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حالة من الهدوء الكامل تطغى على شوارع طهران منذ ساعات الصباح وحركة الشوارع طبيعية.



فيما ذكر مقر "خاتم الأنبياء" في حرس الثورة قائلا : الكيان الإسرائيلي شن حتى الساعة 9 صباحاً هجمات على مراكز داخل إيران على 3 مراحل.

وأشار مقر "خاتم الأنبياء" في حرس الثورة أن القوات المسلحة أعلنت مسبقاً أنها لن تترك أي اعتداء من دون رد وأن هذا الكيان سيدفع ثمناً باهظاً.