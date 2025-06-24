زعيم حزب إسرائيلي يدعو لإنهاء حرب غزة.. ومطالب بالرد على صواريخ إيران

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان إن هناك ضرورة لوقف حرب أخرى مع الحرب مع إيران.

وذكر جولان أن الوقت الآن مناسب لإتمام مهمة إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وذكر يائير جولان: "الآن الوقت المناسب لوقف الانقلاب الذي يهدد بإضعاف إسرائيل وانقسامها وهشاشتها".

يأتي ذلك فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل قليل إنه تم رصد إطلاق صواريخ على حيفا، فيما قال الجيش الإسرائيلي: نتأهب لاعتراض صواريخ على إسرائيل فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ.

وذكرت يسرائيل هيوم أنه تم رصد صاروخين أطلقا من إيران وتم صدهما، ليعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقوله: طهران سوف تهتز.

وذكر زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان: بعد 3 ساعات من إعلان ترمب عن وقف إطلاق النار أطلقت صواريخ من إيران ولا يجوز التهاون ولا التغاضي ويجب الرد فورا.

