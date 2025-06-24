رسميا.. حكومة الاحتلال تعلن موافقتها على قرار وقف إطلاق النار مع إيران

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على قرار وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإيرانية.

كما أكدت ‌‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن العملية في إيران حققت جميع أهدافها، مضيفة " أزلنا تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والباليستي بإيران".



‌‏وقالت حكومة الاحتلال في تصريحات لها : الجيش الإسرائيلي حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران و ألحقنا أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية الإيرانية ودمرنا عشرات الأهداف الحكومية المركزية.

وأضافت ‌‏حكومة الاحتلال : المئات من عناصر الباسيج قتلوا مع اغتيال عالم نووي إيراني آخر خلال الساعات الأخيرة.

وختمت ‌‏حكومة نتنياهو تصريحاتها بالقول : إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك للنار من إيران.

كما نقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال قوله: إسرائيل تشكر الرئيس ترامب على دعمه في الدفاع ومشاركته في القضاء على التهديد النووي الإيراني.