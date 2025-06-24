قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
إعلام إيراني: مقتل العالم النووي محمد رضا صديقي بغارة إسرائيلية قبل سريان وقف النار
وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم
هذا الفعل أفضل عمل عند الله بعد الصلاة المكتوبة .. الأزهر للفتوى يوضحه
للمرة الرابعة.. الأهلي يفشل في تحقيق أي فوز بكأس العالم للأندية
إسرائيل تعيد فتح المجال الجوي رغم مخاوف اختراق وقف إطلاق النار
مفاجأة صادمة: المشروبات في زجاجات زجاجية أكثر تلوثًا بالبلاستيك الدقيق
قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو
ترامب يؤكد مجددا بدأ سريان وقف إطلاق النار: أرجوكم لا تخترقوه
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "النظام القديم" بجميع لجان الثانوية العامة 2025
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام؟
إيران.. سقوط 9 شهـداء و33 جريحا جراء قصف الاحتلال محافظة جيلان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

24 شهيدا.. جيش الاحتلال يواصل مجازره بحق الأفواه الجائعة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر ها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث استُشهد 24 فلسطينيا على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للفلسطينيين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل جرى قصفه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى عدد من الجرحى.

فيما  ذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات أن المستشفى استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، جراء قصف استهدف مئات الفلسطينيين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.

وبينت المصادر أن من بين المصابين 62 إصابة وُصفت بالخطيرة، حيث تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر 2023 شن عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.
 

قوات الاحتلال الفلسطينين الافواع الجائعة قطاع غزة منتظري المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

طيار مصري

طيار مصري يروي لحظة غلق المجال الجوي على الطائرات القطرية

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير سياسي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تطور نوعي.. وطهران بحاجة لتعزيز دفاعاتها

غزة

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل غزة أيضا

صورة أرشيفية

إعلام إيراني: مقتل 9 في غارات الاحتلال على مبان سكنية في إقليم جيلان

بالصور

إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذا ما يحدث عند قيادة السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين

لمبة البنزين
لمبة البنزين
لمبة البنزين

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم الثلاثاء.. أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها.. تدابير مهمة لتبريد منزلك بفاعلية في الصيف.. أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

صابر الرباعي يرفع العلم الفلسطيني في حفل تكريمه بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد