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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 قتلى و172 مصابًا إسرائيليًا.. مصادر إيرانية تهدد بتوسيع الحرب وضرب القواعد الأمريكية

غارات إيران على الاحتلال الوحشي
غارات إيران على الاحتلال الوحشي
محمد على

اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بدمار كبير حل بالاحتلال نتيجة الرد الإيراني على هجمات الاحتلال المخالفة للقوانين الدولية، حيث خلف القصف الإيراني 3 قتلى ونحو 172 جريحا إسرائيليا خلال الساعات الـ12 الماضية، بينما خلفت غارات الاحتلال على إيران أكثر من 70 شهيدًا.

في هذه الأوضاع، كشفت وكالة أنباء فارس عن مسئولين عسكريين إيرانيين قولهم إن" الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني ستستمر، ولهذا فإن إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ".

فيما ذكر المتحدث باسم الجيش الإيراني: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة".

 المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية

 ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر عسكري مطلع: "الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة والحرب بدأت باعتداءات إسرائيلية، ولذا فستتوسع قدمًا لأنها مازالت محدودة حتى اللحظة".

وأفادت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إن "الحرب ستتوسع في الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة".

وأوردت وكالة فارس عن مصدر مطلع: "المعتدون سيكونون هدفا لردنا الحاسم وواسع النطاق والقيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية والضربات الإيرانية ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون".

قاعدتي "نفاتيم" و"تل نوف"

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا قاعدتي "نفاتيم" و"تل نوف" ومراكز عسكرية في تل أبيب في 6 موجات صاروخية".

أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل فوردو النووي

كما ذكر المساعد الأمني لمحافظ أصفهان: “لم نسجل الليلة الماضية أي هجمات على منشآت نووية وعسكري”.

فيما أفاد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بحدوث أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل فوردو النووي قرب مدينة قم.

تنفيذ هجمات على إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.

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