حماس : ندعو المجتمع الدولي لعزل كيان الاحتلال وقطع العلاقات معه

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، عن تصديق وزير المالية سيموتريتش على قرار الاستيلاء على أراض شرقي رام الله ، هو تأكيد لتبني حكومته مشاريع الضم والتهجير.



وذكرت حماس، أن قرار سموتريتش وما سبقه من مشاريع استيطانية يستدعي تفعيل كل أشكال التصدي الشعبي.

وأردفت حماس: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وعدوان متواصل، وندعو المجتمع الدولي لعزل كيان الاحتلال وقطع العلاقة معه ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي.



وذكرت حماس: “ندعو شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الضفة الغربية وإفشال مخططاته الاستعمارية”.