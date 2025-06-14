ليلة قاسية.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل: ذهبت إلى الملاجئ 5 مرات

قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت: إنه ذهب إلى الملاجئ 5 مرات خلال الليل؛ بسبب الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال.

وأكد ​السفير الأمريكي​ لدى إسرائيل أنها "كانت ليلة قاسية في إسرائيل واضطررت للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل".

وشن الجيش الإيراني هجوما على إسرائيل، تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما يقرب من 90 آخرين.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على القصف الإسرائيلي لطهران والذي تسبب في مقتل كبار القادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني، وأبز علماء الذرة الإيرانيين، واستهداف عدد من المنشآت النووية والعسكرية.