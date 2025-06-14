إيران تطلق الموجة السابعة من الهجمات المسيّرة والصاروخية على إسرائيل

أعلن التلفزيون الإيراني، صباح السبت، عن بدء المرحلة السابعة من الهجمات التي تنفذها إيران باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وتل أبيب.

صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة

في سياق متصل، أفادت تقارير عبرية بتسلل طائرات مسيّرة إيرانية إلى منطقة وادي عربة جنوب إسرائيل، الأمر الذي دفع الجبهة الداخلية إلى تفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء الجنوب، تحسبًا لأي تهديد محتمل قد ينتج عن هذه الموجة الجديدة من الهجمات.

خسائر بشرية

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم نفسه، عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في وسط البلاد، جراء تعرضهم للإصابة خلال الموجة السادسة من الضربات الإيرانية.

كما أكدت المصادر إصابة واحد وعشرين شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية على مناطق مأهولة في وسط إسرائيل.

عالقون تحت الأنقاض بعد سقوط الصواريخ

وأشارت التقارير العبرية إلى وجود عدد من الإسرائيليين العالقين تحت أنقاض المباني المتضررة جراء سقوط الصواريخ في مناطق مختلفة من وسط إسرائيل خلال الهجوم السادس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في هذه الهجمات، بينهم امرأة تبلغ من العمر ستين عامًا، ووصفت حالتها بالمتوسطة بعد سقوط صاروخ قرب منازل سكنية في منطقة السهل الساحلي.