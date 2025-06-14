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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتهم أمريكا بدعم الهجوم الإسرائيلي وتحذر من اتساع نطاق الحرب

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

اتهمت إيران، خلال جلسة طارئة عقدت مساء السبت، الولايات المتحدة بتقديم دعم استخباراتي وسياسي للهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت داخل الأراضي الإيرانية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وخلال الجلسة، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 78 قتيلاً وإصابة 346 آخرين، من بينهم كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين. وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضاً منشآت للبنية التحتية الحيوية، دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن المواقع المحددة التي طالتها الضربات.

وأشار إيرواني إلى أن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على تنفيذ مثل هذا الهجوم واسع النطاق لولا ما وصفه بـ"الدعم الأمريكي المباشر"، معتبراً أن واشنطن متورطة بشكل واضح في الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

تقويض الجهود الدبلوماسية

واتهم السفير الإيراني تل أبيب بمحاولة تقويض أي جهود دبلوماسية ودفع المنطقة إلى حافة صراع إقليمي أوسع، موضحاً أن إسرائيل "تسعى لقتل العملية الدبلوماسية وتخريب المفاوضات عبر هذا العدوان السافر".

كما حملت طهران الإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، داعية مجلس الأمن إلى إدانة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي المنهجي"، مع تأكيدها أن إيران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان الذي تراهما مناسبين، وفق تطورات الأوضاع على الأرض.

ويأتي هذا في أعقاب تبادل كثيف للضربات الجوية بين إيران وإسرائيل فجر السبت، بعدما نفذت إسرائيل أكبر عملية عسكرية لها ضد إيران حتى الآن، في إطار سعيها لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، بحسب ما أفادت به وكالات الأنباء.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن العشرات من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران أصابت أهدافًا استراتيجية داخل إسرائيل بدقة، معتبرًا أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في التصدي لها بفاعلية.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، بينما تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ التعامل مع الأوضاع في المناطق التي تعرضت للقصف.

ومع تزايد وتيرة الهجمات، فعّلت إسرائيل صفارات الإنذار مجددًا في تل أبيب ومناطق الجنوب والشمال بعد رصد دفعات جديدة من الصواريخ القادمة من إيران، حيث عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض بعضها بنجاح.

انتهاء التهديد الأمني

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء التهديد الأمني الذي استدعى تفعيل صافرات الإنذار بعد الهجوم الرابع، لكنه عاد لاحقًا ليعلن عن تجدد الهجمات في الموجة الخامسة، وسط تعليمات جديدة من قيادة الجبهة الداخلية لسكان شمال البلاد بضرورة البقاء في حالة تأهب بالقرب من المناطق المحمية تحسبًا لأي تطورات إضافية.

يأتي هذا فيما كانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أفادت قبيل ساعات بأن دفعة رابعة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مناطق المروج وطبرية شمالي إسرائيل، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة شمال البلاد.

في المقابل، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية استمرار جولات القصف الصاروخي التي تنفذها إيران في إطار الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في عمق الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية.

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