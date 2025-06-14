إسرائيل.. ارتفاع أعداد المصابين في جوش دان إلى 63 شخصا

ارتفعت أعداد المصابين الإسرائيليين جراء الهجمات الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل، حيث وصلت الإصابات في منطقة جوش دان إلى 63 مصابًا، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق "القناة 12" العبرية.

ونقلت القناة العبرية عويل الإسرائيليين الذين فقدوا بيوتهم جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، حيث دُمّرت بيوت في هذه المنطقة بالكامل.

و أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل,

ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى ضرورة الدخول إلى الملاجئ.

ذكرت تقارير صحفية، الجمعة، أن صواريخ إيرانية قد سقطت بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، مع بدء هجوم إيراني "انتقامي".

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات صاروخية على إيران.

وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني، صباح السبت، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق العاصمة طهران للتصدي لهجوم إسرائيلي جديد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الدفاعات الجوية دخلت الخدمة خلال دقائق، للتعامل مع مقذوفات أطلقتها إسرائيل باتجاه العاصمة.

توسيع العمليات

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته، مؤكداً في بيان رسمي أنه استهدف قاعدتين جويتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في كل من همدان وتبريز، الواقعتين غرب البلاد. وأوضح البيان أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى تدمير قاعدة تبريز بالكامل.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات قليلة من الضربات الواسعة التي نفذتها إسرائيل، الجمعة، على منشآت عسكرية ونووية إيرانية في طهران ومحيطها، والتي أعقبتها إيران بهجوم صاروخي مكثف استهدف الأراضي الإسرائيلية، شمل مسيرات ووابل من الصواريخ الباليستية.

داخل إسرائيل، أعلن جهاز الإطفاء عن استنفار كامل للتعامل مع سلسلة من "الحوادث الكبرى" الناتجة عن القصف الإيراني. وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن طواقمها تعمل في عدة مواقع داخل منطقة دان المحيطة بتل أبيب، حيث تجري عمليات إنقاذ لأشخاص محاصرين في مبنى شاهق اندلع فيه حريق كبير، إلى جانب التدخل في موقعين آخرين تعرضا لأضرار بالغة.