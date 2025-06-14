إيران تضرب إسرائيل بحريا عبر الغواصات

لجأت الدولة الإيرانية إلى استخدام سلاح جديد في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على إيران،واستخدمت الغواصات في إطلاق الصواريخ خلال جزء من الرد الإيراني حسب وكالة الطلبة الإيرانية.

وأصيب في إسرائيل حتى الآن 40 حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية،وإندلاع حريق بالقرب من مبنى وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي،ولم تكشف إسرائيل عن الخسائر الحقيقية الناتجة عن الرد الإيراني.

وقرر نتنياهو شن هجوم جوي كبير على إيران فجر الجمعة بشكل مفاجئ متخذا القرار بشكل فردي بالرغم من التحذيرات الداخلية بإسرائيل عن عدم قدرتها على مواجهة إيران في حرب طويلة الأمد.

وأدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإسرائيلي،والعدوان على الدولة الإيرانية والانتهاك الدولي الذي قامت به إسرائيل في إتجاه آخر عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة بين إيران وأمريكا حول المفاوضات النووية قبل تفاقم الوضع الدولي.