الريادة: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

استنكر الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل مرحلة خطيرة في مسار الصراع بالمنطقة، ويحمل في طياته تهديدًا صريحًا لاستقرار الشرق الأوسط برمّته.

العملية العسكرية الإسرائيلية

أوضح الدكتور عليوة أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة النزاع، إذ تنقل المواجهة إلى بُعد إقليمي أوسع، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تُنذر بتوسيع رقعة الصراع، بما قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع النطاق، وهو ما كانت مصر قد حذرت منه في أكثر من مناسبة.

ولفت أمين تنظيم حزب الريادة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في محاولات التهدئة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والموقع الجيوسياسي الذي تحتله في قلب المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر لم تدّخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود، وتحرص دومًا على تقديم المبادرات السياسية والدبلوماسية من أجل وقف نزيف الدم، والدفع نحو حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.



كما أكد أن هذه التطورات تستوجب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تُقوّض فرص السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعا أمين تنظيم حزب الريادة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان، والعمل على احتواء الأزمة قبل أن تخرج عن السيطرة.



وفي ختام تصريحاته، قال الدكتور سراج عليوة أننا ندعم كل الجهود المصرية والإقليمية الرامية لاحتواء التصعيد، ويقف إلى جانب القيادة السياسية في تحركاتها الحكيمة والدبلوماسية، سعيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنهاء معاناة الشعوب التي تتكبد الأثمان الباهظة جراء هذه الصراعات المستمرة.