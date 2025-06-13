خارجية النواب: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

الأمن القومي المصري خط أحمر

شددت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، على أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساومة عليه بأي شكل من الأشكال.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة ومحورية، تتطلب قراءة عميقة للواقع الإقليمي والدولي، وتقديراً دقيقاً للتحديات فما يشهده الإقليم من أزمات متلاحقة سواء في فلسطين، السودان، ليبيا، أو حتى في البحر الأحمر واليمن، في الوقت الذي تتطلب في هذه المرحلة الراهنة من الوقوف صفاً وجنباً الي جنب خلف القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي المصري.

دعم الجبهة الداخلية

أشادت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالحكمة والحنكة والدهاء الذي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية في التعامل مع كافة الملفات الداخلية والخارجية في ظل الظروف التي تحيط بالمنقطة والشرق الأوسط، مردفة بأن القيادة السياسة تحافظ على الأمن القومي المصري في كل وقت.

وأردفت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الأمن القومي المصري أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه على الاطلاق، وأن عملية تنظيم دخول الوفود أمر سيادي لا يمكن التفريط فيه أيضا.

ووصفت بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم عملية دخول الوفود إلى مصر جاء في توقيت حاسم ودقيق للغاية، مما يؤكد أن ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال.