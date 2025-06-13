سمير فرج: إيران تستخدم صواريخ فرط صوتية في ضرب إسرائيل

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الصواريخ المستخدمة في النزاعات الحديثة، تنقسم إلى نوعين، صواريخ بالستية، وأخرى فرط صوتية.

وأوضح اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الباليستية لا تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، بينما الصواريخ الفرط صوتية، مثل “فتاح 1” و"فتاح 2" التي تستخدمها إيران حاليًا، تصل سرعتها إلى 16 ضعف سرعة الصوت؛ ما يجعل اعتراضها أمرًا بالغ الصعوبة.

الصواريخ الفرط صوتية تغادر الغلاف الجوي

أشار سمير فرج إلى أن الصواريخ الفرط صوتية تغادر الغلاف الجوي خلال مسارها نحو الهدف، وتكون خارج نطاق الجاذبية الأرضية، ثم تهبط مباشرة على الهدف بدقة عالية، في زمن لا يتجاوز 11 دقيقة، وهو ما يعجز منظومات الدفاع الإسرائيلية مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود عن التصدي له.

وأضاف أن القبة الحديدية يمكنها التعامل مع الصواريخ الباليستية التقليدية، لكنها غير قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، نظرًا للسرعة الفائقة والارتفاع الكبير لها أثناء الطيران.

وبخصوص الموقف الأمربكي، قال فرج إن الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريًا حتى الآن، لكنها أعلنت أنها ستشارك في حال تعرض قواتها أو مصالحها لأي تهديد مباشر، مشيرًا إلى أن احتمال تدخل أمريكا لمساندة إسرائيل في اعتراض تلك الصواريخ وارد بقوة، كما حدث سابقًا.

وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن إسرائيل لجأت إلى ضربة استباقية ضد إيران، لكن بعد الضربات الإيرانية "الموجعة"؛ من المرجح أن تتحرك واشنطن نحو فرض تهدئة، وفتح باب المفاوضات، خاصة في ظل اعتراف تل أبيب بأن الضربات الإيرانية مؤلمة بالفعل.

وقال فرج، إن الصواريخ الإيرانية أصابت مبانٍ دفاعية داخل إسرائيل، ما دفع الإسرائيليين إلى اللجوء للخنادق، مضيفًا أن الضربة قد لا تستمر أكثر من 3 أيام، قبل أن تتدخل أمريكا لوقف القتال.

وأكد اللواء سمير فرج، احتمالية توسع المواجهة نحو مفاعل ديمونة النووي، معتبرًا ذلك أحد الخطوط الحمراء التي قد تشعل حربًا واسعة.

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