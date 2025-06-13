أحمد موسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية الإسرائيلية ضد إيران

قال الإعلامي أحمد موسى إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية الإسرائيلية ضد إيران، من خلال توفير الدعم الاستخباراتي والتغطية بالأقمار الصناعية، دون أن تشارك بطائرات في الضربات.

التفكيك الممنهج لأذرع إيران

وأضاف أحمد موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن توقيت الضربة له علاقة مباشرة بـ"التفكيك الممنهج لأذرع إيران" في المنطقة بعد 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن حزب الله تم تحييده بالكامل، وسوريا أصبحت خارج المعادلة.

وأضاف أحمد موسى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير جداً، وأن ما جرى كان نتيجة مباشرة لتغيير موازين القوى بعد الحرب الأخيرة في غزة، ونجاح إسرائيل في تحييد القوى الداعمة لطهران في الإقليم.