تدعم نتنياهو.. أحمد موسى: قافلة الصمود المزعومة لا تدعم الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه نحن لم نتوقف عن دعم غزة بالإعلام والمؤتمرات والمساعدات منذ 7 أكتوبر حتى الآن»، معلقا «أمن بلدنا فوق كل اعتبار، ولن نهتز أبدا، هذا وقت الاصطفاف مع الدولة المصرية وجيشها وشرطتها.

وقال موسى عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “افتكرت بعد 600 يوم إن فيه أزمة في غزة، ، الشعب هو من كشف هذه المؤامرة ويتصدى لها، هؤلاء العناصر جاؤوا من عدة دول لهدف واحد وهو مصر، وهناك أجهزة مخابرات تساعدهم، عايزين إيه من مصر، كفاية اللي حصل في 2011، لن يتكرر مرة أخرى”.

الشعب الفلسطيني

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن قافلة الصمود المزعومة تدعم نتنياهو وليس الشعب الفلسطيني، هدفها تشغل مصر وإرباك للحالة المصرية بالداخل.