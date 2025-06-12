أحمد موسى: سابوا إسرائيل والعدو الصهيوني وغزة والكل يريد إلقاء الاتهامات على مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى ببيان الخارجية المصرية، قائلا "مصر قالت إحنا بنرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية والشعبية، وهذه حقيقة لكن عبر إجراءات وأطر»، معلقا «قولت من 3 أيام خلوا بالكم يا مصريين ما يحدث فخ وكمين لمصر، وما كتبته تحقق، سابوا إسرائيل والعدو الصهيوني وغزة، والكل بيتكلم عن مصر، الكل يريد إلقاء الاتهامات على مصر».

وقال أحمد موسى، خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا بد من دعم كافة المواطنين للدولة في هذا التوقيت الصعب الذي تتعرض فيه لحملات من العناصر المغرضة.

رفعنا رأس الأمة العربية

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه “أوعى تزايد عليا، أنت مضربتش رصاصة على إسرائيل لا أنت ولا بلدك، إحنا اللي حاربنا وإحنا اللي انتصرنا ورفعنا رأس الأمة العربية عام 1973”