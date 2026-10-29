صالون الثقافة الجماهيرية يستعيد بطولات معركة المنصورة الجوية

شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية تحت عنوان "معركة المنصورة الجوية.. أكتوبر 1973"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

أدار فعاليات الصالون الثقافي الكاتب محمد عطوة، وشارك به كل من الكاتب د. نهرو أبو الخير، د. مجدي سويدان، المقاتل سعد زغلول، والمقاتل صبري عبد البصير، وبحضور الدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.

استهلت الفعاليات بكلمة قدمها الكاتب محمد عطوة، وأشار خلالها إلى معركة المنصورة الجوية، توقيتها ومدتها الزمنية والخطة التى واجهت بها القوات الجوية عن طريق الخداع الاستراتيجي إلى أن انهزمت القوات العدو هزيمة ساحقة.

وفي كلمته، أكد الدكتور عاطف خاطر على دور الثقافة الجماهيرية فى التعبئة الشعبية وتثقيف الشباب وإعادة تذكيرهم بالتضحيات التي قدمها أبطال حرب اكتوبر بداية من القيادة السياسية وقيادة القوات الجوية والدور الفاعل الذي قام به شعب المنصورة في مؤازرة الجيش أثناء المعركة.

بدوره، تحدث الكاتب نهرو أبو الخير عن أسباب قيام معركة المنصورة الجوية، موضحا دور القيادة السياسية في تهيئة وإعداد الجيش لتحمل مسئولياته تجاة استعادة الأرض.

واستعرض الدكتور مجدي سويدان الأحداث التي وثقت تكاتف الشعب والتفافه حول القيادة السياسية والعسكرية بعد حرب 1967.

وتحدث المقاتل صبري عبد البصير عن أحداث ملحمة أكتوبر، ودور سلاح المهندسين في تحطيم خط بارليف، وإصراره على القتال حتى بعد الإصابة واستشهاد أخيه.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، و بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، واختتمت الفعاليات بحديث المقاتل سعد زغلول عن دوره خلال الحرب، وتمكنه من ترجمة الرسائل باللغة العبرية وإيصالها إلى القيادات التي تمكنت بدورها من القضاء على عدد من تحصينات العدو، كما عرض مجموعة من الصور لوثائق تم الحصول عليها خلال الحرب.