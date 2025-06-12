أحمد موسى عن قافلة الصمود: خلوا بالكم يا مصريين ما يحدث فخ وكمين لمصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى ببيان الخارجية المصرية، قائلا :مصر قالت إحنا بنرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية والشعبية، وهذه حقيقة لكن عبر إجراءات وأطر".

وأكد أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية "فيسبوك": "قولت من 3 أيام خلوا بالكم يا مصريين ما يحدث فخ وكمين لمصر، وما كتبته تحقق، سابوا إسرائيل والعدو الصهيوني وغزة، والكل بيتكلم عن مصر، الكل يريد إلقاء الاتهامات على مصر".

وحذر أحمد موسى الشعب المصري مجددا من المؤامرة و"قافلة الصمود"، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأنتهاك حدودها أبدا، وسيناء منطقة لها إجراءات لابد من إذن وموافقة أولا.

الالتزام بالضوابط التنظيمية

وقال أحمد موسى، :"واااه يا عبد الودود يا اللى واقف على الحدود.. حفظكم الله يا أبطال".

و‏حددت مصر موقفها من القافلة التى تحمل عنوان الصمود والتى تريد الوصول الى معبر رفح المصرى ودخول غزة :

- التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.

- اتباع نفس الآليات المتبعة لزيارة الوفود الأجنبية منذ بدء الحرب على غزة ومنها التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج أو من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلى المنظمات الى وزارة الخارجية.

- أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى المنطقة الحدودية.

- لن يتم النظر فى أى طلبات أو التجاوب مع أى دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.

- التأكيد على أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الى الأراضى المصرية بما فى ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة.

- ترحب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.