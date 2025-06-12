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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يعلق على بيان وزارة الخارجية الأخير.. وزيرة العمل الفلسطـ.ينية تتوجه بالشكر للرئيس السيسي.. أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

نفذتها قوة من الفرقة 36.. جيش الاحتلال: انتشلنا جثماني محتجزين بخان يونس

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجلا عن، جيش الاحتلال قائلا: انتشلنا اليوم جثماني محتجزين اثنين من منطقة خان يونس.

أسامة كمال يهاجم السفير الأمريكي بإسرائيل: تصريحاته بالونة اختبار لتصفية القضية

شن الإعلامي أسامة كمال هجوما حادا على تصريحات صدرت مؤخرا عن السفير الأمريكي في إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية.

تنسيق دائم ودعم مستمر.. وزيرة العمل الفلسطـ.ينية تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

قدمت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الداعمة لـ القضية الفلسطينية.

ضياء رشوان: معبر رفح من جهه فلسطين تم تدميره بشكل كامل من الاحتلال الإسرائيلي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، زار معبر رفح، إضافة إلى زيارات من رئيس الوزراء الاسباني والبلجيكي وعلى حافة رفح منذ فترة قصيرة زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واه يا عبد الودود.. أحمد موسى يعلق على بيان وزارة الخارجية الأخير

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية الأخير، قائلا: بيان قوي ومهني ورائع من الخارجية المصرية.

جمال شعبان يُطمئن الجمهور على الفنان صبري عبد المنعم

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، وقال إنه أجرى عملية في القلب منذ شهر.  

شقيق الشهيد خالد عبد العال يحكي مواقف لأول مرة عن البطل.. فيديو

أكد مجدي عبد العال، شقيق الشهيد البطل خالد عبد العال، الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذ عدد كبير من المواطنين، أن شقيقه كان محب لأسرته، ولعمله والجميع كان يحبه.

مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة لـ الحقوق الفلسطينية.

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