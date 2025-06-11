ضياء رشوان: معبر رفح من جهه فلسطين تم تدميره بشكل كامل من الاحتلال الإسرائيلي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، زار معبر رفح، إضافة إلى زيارات من رئيس الوزراء الاسباني والبلجيكي وعلى حافة رفح منذ فترة قصيرة زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا يمكن أن نترك أي شخص أو اي وفد يتعرض للخطر ويعبر معبر رفح، مؤكدا أن معبر رفح من جهه فلسطين تم تدميره بشكل كامل من الاحتلال الاسرائيلي ومغلق بشكل كامل.

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أنه منذ بداية العداون على غزة تجمع بالقرب من المعبر عدد كبير من المراسلين الأجانب للتغطية الصحفية، ولكن لم يدخل غزة من كافة المعابر الاسرائيلية سوى 2 صحفيين فقط مع الدبابات الإسرائيلية.