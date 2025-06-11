جمال شعبان يُطمئن الجمهور على الفنان صبري عبد المنعم

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، وقال إنه أجرى عملية في القلب منذ شهر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، الحالة بحمد الله مستقرة، بعد أن تم حجزه في الرعاية الصحية؛ من أجل استكمال العلاج.

وطمأن الفنان صبري عبد المنعم، الجمهور، على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى.

وقال صبري عبد المنعم: “الحمد لله خرجت من المستشفى بعد أن تحسنت حالتي، شكراً لكل من تواصل معي، وربنا يشفيني شفاء تام بإذنه”.

وتابع صبري عبد المنعم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي ولم تتأخر النقابة في أي شيء، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

كما وجه الشكر للفنان محمود حميدة، والفنان لطفي لبيب، والفنان عيد أبو الحمد، و كل الزملاء الذين زاروه وتواصلوا معه.