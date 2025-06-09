مريم صبري عبد المنعم تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها.. فيديو

طمأنت مريم ابنة الفنان صبري عبد المنعم جمهور ومحبي والدها على حالته الصحية.

قالت مريم صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: “الحمد لله والدي أفضل حالياً وخرج من العناية المركزة وانتقل إلى غرفة عادية لاستكمال للعلاج”.



يذكر أن صبري عبد المنعم قال في تصريحات سابقة لـ صدى البلد: “الحمد لله حالتي تحسنت قبل أن تتدهور مرة أخرى، وشكراً لكل من تواصل معي، و ربنا يشفيني شفاء تام باذن الله”.



واستطرد صبري عبد المنعم أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي ولم تتأخر النقابة في أي شي، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، والفنان لطفي لبيب كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

صبري عبد المنعم تعرّض لإغماءات متكرّرة دفعته للذهاب إلى الدكتور جمال شعبان، حيث تبين أنه يعاني من نقص شديد في بعض مركبات الدم مثل البوتاسيوم والماغنسيوم.



كان آخر أعمال صبري عبد المنعم السينمائية فيلم "المدرسة" بطولة الفنانة حورية فرغلي، وشارك في بطولته إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، محمد حمزة، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة بينهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم.



