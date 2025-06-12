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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف كواليس خطيرة لأول مرة عن "قافلة الصمود".. شاهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
قسم التوك شو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن المؤامرة التي تستهدف الدولة المصرية، وكواليس خطيرة لأول مرة عن "قافلة الصمود ".

وأكد "أحمد موسى" أسمها اللاصمود واحترموا سيادة مصر وأرضها الطاهرة وأمنها القومى.

وقال أحمد موسى، :"واااه يا عبد الودود يا اللى واقف على الحدود.. حفظكم الله يا أبطال".

"قافلة الصمود"

و‏حددت مصر موقفها من القافلة التى تحمل عنوان الصمود والتى تريد الوصول الى معبر رفح المصرى ودخول غزة :

- التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.

- اتباع نفس الآليات المتبعة لزيارة الوفود الأجنبية منذ بدء الحرب على غزة ومنها التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج أو من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلى المنظمات الى وزارة الخارجية.

- أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى المنطقة الحدودية.

- لن يتم النظر فى أى طلبات أو التجاوب مع أى دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.

- التأكيد على أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الى الأراضى المصرية بما فى ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة.

- ترحب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

أحمد موسى قافلة الصمود مصر غزة قطاع غز

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